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ABD Suriye'ye topçu birliği gönderdi iddiası

Amerikan medyası, ABD'nin Rakka operasyonuna destek vermek üzere yaklaşık 300 askerin Suriye'ye gönderildiğini ileri sürdü.

09.03.2017 - 05:12
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Amerikan medyasının savunma yetkililerine dayandırdığı haberlerde, yaklaşık 300 askerin Rakka'nın 25-30 kilometre kuzeyine konuşlandırılacağı ve 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsler ve Osprey tipi helikopterlerle operasyona destek vereceği belirtildi.

Askerlerin Kuveyt'te konuşlu 11'inci Deniz Seferi Birliğinden gönderildiği, bölgede kuvvet ve ekipman güvenliğini sağlayacak ek kara birliklerinin de sevk edileceği öne sürüldü.

Söz konusu askeri sevkiyatın ABD'nin tek seferdeki en büyük sevkiyatı olduğu iddia edilen haberlerde, bu çalışmaların ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı yeni mücadele planını değerlendirirken gerçekleştirilmesine vurgu yapıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, küçük bir kara birliğinin HIMARS roket sistemleri ile Suriye'de görev yapan 500 civarında Amerikan askerine destek verdiğini ifade etmişti. Gönderilen yeni kuvvetlerin bu küçük birliğin yerini almaktan ziyade onlara ek olarak sevk edildiği belirtiliyor.

Yeni sevkiyatın, ABD askerlerinin zırhlı araçlarla Münbiç ilçesinde görüntülenmesinden sonra gelmesi de dikkati çekti.

AYNI TAKTİK MUSUL'DA UYGULANMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Musul operasyonu kapsamında 12 Irak tümenini eğitirken Irak ordusu Musul'u çevreledikten kısa bir süre sonra Musul'un güneyine HIMARS roket sistemleri yerleştirmişti. Daha sonra ise Musul'un kuzeyinde "ateş hattı" diye tanımladıkları topçu mevzileri kurduklarını duyurmuştu.

Bu mevziler DEAŞ'ın roket saldırısına uğrayıp bir Amerikan askerinin öldürülmesi sonrasında kamuoyuna açıklanmıştı.

RAKKA'DA KULLANILACAK ASKERİ GÜÇLER

Öte yandan, Pentagon geçen ay Trump'a DEAŞ ile ilgili bir plan sunarken Rakka operasyonu için de birçok seçenek aktardığı öğrenildi.

Pentagon daha önce Rakka'nın etrafının sarılması için terör örgütü PYD/PKK'nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kullanılacağını açıklamış, kenti almak üzere saldırıda kullanılacak kuvvetlerle ilgili değerlendirmenin devam ettiğini duyurmuştu.

Bir savunma yetkilisi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pentagon'un Rakka'nın etrafının sarılması için destek alınan SDG'nin saldırıda da kullanılmasından yana olduğunu ifade etmişti.

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