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ABD Suriye'yi Kosova yapmak istiyor

Rus uzmanlar, ABD'nin Suriye'de bir üs oluşturmak istediğini yazdı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 13:31..
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Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'nin geleceği için Soçi'de yaptığı üçlü zirve sonrasında ABD de yeni planlar yapıyor.

ABD Suriye'yi Kosova yapmak istiyor

Önce YPG'ye silah vermeyeceğini açıklayan ABD, bu kararın hemen sonrasında bir açıklama daha yaparak YPG'den ağır silahları geri alacağını açıkladı. Rus uzmanlar bu ikilemin nedenini ortaya çıkardı.

ABD YENİ KOSOVA'NIN PEŞİNDE

Komsomolskaya Pravda gazetesinde yer alan bir makalede ABD'nin PYD/YPG siyaseti değerlendirildi. Yazıda ABD’nin Suriye’de yeni bir Kosova’nın peşinde olduğunu yazıyor.

ABD Suriye'yi Kosova yapmak istiyor

ABD SURİYE'DE BİR ÜS KURMAK İSTİYOR

Doğu Avrupa’da ve Balkanlarda devletleri parçalayıp Kosova’yı bir üsse dönüştüren ABD aynısını Suriye’de yapıyor diyen Aleksandr Kots ve Dmitriy Steshin, ABD’nin Mart ayından beri kuzey Suriye’ye kalıcı geldiğinin sinyallerini verdiğini söylüyorlar.

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