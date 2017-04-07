ABD Suriye'yi vurunca New York borsası düştü

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Esed rejiminin İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Şayrat Hava Üssüne 50’den fazla Tomahawk füzesi fırlattıklarını duyurmasının ardından küresel piyasalar çalkalandı.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Orta Doğu'da siyasi ve güvenlik gerilimin artmasıyla küresel piyasalarda ham petrol fiyatları yüzde 2'ye yakın artış kaydetti. TSİ 5:50'de ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 52,92 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 56,06 dolara fırladı.

NEW YORK BORSASINDA DÜŞÜŞ

TSİ 06:20'de New York borsasında Dow Jones vadeli endeksi 60,00 puan (yüzde 0,29) düşüşle 20.545,00 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,25 puan (yüzde 0,31) kayıpla 2.346,50 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,00 puan (yüzde 0,28) azalarak 5.407,75 puan oldu.

DOLAR TÜRK LİRASINA KARŞI YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

ABD'nin Suriye'deki hedefleri füzelerle vurmasının ardından Amerikan doları gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı değer kaybederken, Türk lirasına karşı yükseldi.

TSİ 06:15'te ABD dolarının İngiliz sterlinine karşı değeri 0,80162'ya ve avroya karşı değeri 0,9381'e kadar gerilerken, Japon yenine karşı 110,14 seviyesine karşı düştü. ABD dolarının Türk lirasına karşı değeri ise 3,7364 seviyesine kadar yükseldi.