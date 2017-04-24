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ABD: Tabka halen DEAŞ kontrolünde

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Suriye'nin Tabka şehri ve Barajı'nın, PYD'nin açıklamasının aksine halen DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu söyledi.

24.04.2017 - 23:34
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jeff davis tabka

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, günlük basın brifinginde Tabka şehriyle ilgili soruları yanıtladı.

PYD/PKK terör örgütünün öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) bağlı unsurların Tabka şehrine girdiğine yönelik yerel kaynaklara dayandırılan bazı haberlerin sorulması üzerine Davis, “Şehrin sınırlarını nasıl tanımladıklarını bilmiyorum ama şehrin yakınlarında olduklarını biliyorum ama şehre girmeleri de sürpriz olmaz. Ancak şehir halen DEAŞ'ın kontrolünde.” dedi.

Tabka şehrinin yanı sıra Tabka Barajı'nın da DEAŞ’ın kontrolü altında bulunduğunu ifade eden Davis, barajın durumunun iyi olduğunu ve su seviyesinin önemli ölçüde düşürüldüğünü ifade etti.

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