ABD Tabka'yı terör örgütü PYD'ye bıraktığını açıkladı

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Koalisyonu ve ortağı SDG, Tabka Barajı, Tabka şehri ve yakınındaki havaalanının kurtarılmasını 10 Mayıs'ta tamamladı." ifadesine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Tabka Barajı ve Tabka şehrinin geri kalan kısmını teslim etmeye zorlandığı belirtilen açıklamada, Tabka'nın alınmasıyla Rakka'nın daha da izole edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "SDG masum sivilleri korumak ve yüz binlerce Suriyelinin içme suyu, tarım ve elektrik ihtiyacını karşılayan barajın altyapısını korumak için DEAŞ'ın şehri teslim etmesini kabul etti. Koalisyon kaçan savaşçıları takip edip sivillere zarar vermeden vurulabilecek olanları hedef aldı." ifadeleri de kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Tabka operasyonunda 70 DEAŞ militanının öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD geçen mart ayında SDG unsurlarını helikopterlerle Tabka'nın güneyine geçirmiş, Apache tipi saldırı helikopterlerle havadan destek vererek Tabka operasyonunu başlatmıştı.