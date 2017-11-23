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ABD'de taciz itirafları bitmiyor

ABD'nin gündemi taciz itirafları... Hollywood'un yanı sıra cimnastik takımından da bir itiraf geldi.

23.11.2017 - 14:24
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ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, 7 kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

3'Ü ÇOCUK, 7 GENÇ KIZI TACİZ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

ABD'nin Michigan eyaletinde görülen davada, 54 yaşındaki Nassar, 1998-2015 yılları arasında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Savcılık makamıyla anlaşmaya varan Nassar'ın, 25 ila 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

130 KADINA DAHA TACİZ VE ÇOCUK PORNOSU

Aynı zamanda ABD'de 130'dan fazla kadının cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti.

Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.

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