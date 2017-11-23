ABD'de taciz itirafları bitmiyor

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan Solo Türk, deneme uçuşu yaptı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 80 milyonluk Türkiye'de 6 milyon 900 bine yakın şüpheli olduğunu söyledi.

ABD'nin gündemi taciz itirafları... Hollywood'un yanı sıra cimnastik takımından da bir itiraf geldi.

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Baba ilgisi gören çocuklar daha mı zeki

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, 0-3 yaş arası babadan ilgi gören çocuklar daha zeki oluyor.