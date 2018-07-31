ABD Taliban'la görüştüğü iddiası

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Alice Wells'in Taliban lideri ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü iddia edildi.

ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Görüşmede amaç Ramazan Bayramı sırasında "Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ateşkes ile görüşmelerde elde edilen ivmenin korunması" olduğu belirtildi. Bir taraftan New York Times gazetesi ise toplantıda Afgan hükümet yetkililerin olmadığı söylendi.

OLUMLU SONUÇLAR BEKLENİYOR

Toplantıda Afganistan'da barış görüşmelerine başlanmasına yönelik olduğu, Taliban'ın bu görüşmede olumlu sonuçlar almayı beklediği kaydedildi. Afgan hükümet yetkilileri ise barışa yönelik her zaman olumlu yaklaşacağını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD ordusunun söz konusu görüşmelerde bulunmadığını söyledi.