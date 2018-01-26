ABD tarihine yer edinen Türkiye'nin insan hakları tutumu

Yakın tarihimizin en büyük insan hakları ihlali ABD'de yaşanan siyah-beyaz ayrımı olarak bilinir.

Beyazlar ile aynı yerlerde seyahat edemeyen, aynı koltuklarda oturamayan, aynı yerlerde yemek yiyemeyip aynı yollarda dahi yürüyemeyen siyahlar toplumda her zaman dışlandı. Martin Luther King'in toplumu için özgürlük aradığı yıllarda uluslararası toplumdan destek bulamayan siyahlara Türkiye'nin kucak açtığı, aradıkları uluslararası desteği Türk Büyükelçiliğinde bulduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Hem de büyük bir kriz pahasına...

ERTEGÜN KARDEŞLER'DEN TARİHİ ADIM

Ahmet ve Münir Ertegün ABD'de yaşayan Türklerdi. Babaları olan Nasuhi Ertegün diplomat ve Washington Türkiye Büyükelçisiydi. Ahmet ise müzisyendi İkisinin de ortak sevgisi olan Müzik ise hem siyahilerin konser problemlerini çözecek, hem de toplumda yaşadıkları itibarsızlaştırma çalışmalarına da son verecekti.

O Dönemde ABD bulunan bu iki Türk, müzik ve insanlık tarihini değiştirecek büyüklükte bir adım atarak, Türk kültürlerinden gelen insan haklarına saygı ve adalet meşalesini ABD'de de yakacaklardı.

BLUES-JAZZ VE İMKANSIZLIKLAR

1940'larda ABD'de özellikle siyahiler için inanılmaz bir müzik tutkusu vardı. Blues-Jazz akımlarını benimseyen siyahiler müzik aşkıyla şarkılar söylüyor, besteler yapıyordu.

Bir aşk şeklinde ilerleyen bu müzik serüveni zamanla ABD'de yaygınlık göstermiş, müzikseverlerin konser beklentileri oluşmuştu. Ancak şarkıları yapan siyahiler toplumda itibarsız görüldüğü için kimse onlara sahnesini açmıyor, konser yapmalarına izin vermiyordu.

SİYAHİ ADALETSİZLİĞİ VE TÜRK DUYARLILIĞI

ABD'de siyahilerin özgürlük ve eşitlik arayışı 1950 yılında büyük kavgalarla patlak vermiş, hemen hemen her gün gösteriler düzenlenmişti. Başkent Washington'da görev yapan Türk Büyükelçi Münir Ertegün bu şiddet eylemlerine karşı ABD'yi kınayarak tarihi bir adım atmıştı.