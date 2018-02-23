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ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

II. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda er rütbesinde asker olan Slovik, Amerikan İç Savaşından beri firardan dolayı kurşuna dizilen tek asker oldu.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 15:40..
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ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

Enes Taha ERSEN / [email protected]

II. Dünya Savaşı her ne kadar büyük bir katliamı anlatsa da bizlere, içeriğinde bir o kadar da ilginç ve trajikomik hikayeleri de barındırıyor: Yazımızda anlatacağımız ABD Askeri Eddie Slovik gibi.

Slovik ABD tarihinin, iç savaş sonrasında kurşuna dizilerek öldürülen ilk ve tek askeridir...

ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

YARAMAZLIK DOLU GENÇLİK YILLARI

Slovik aslen Polonya göçmeni olan bir ailenin çocuğudur. Detroit doğumlu olan Slovik'in gelecekteki yaşayacakları geçmişine sirayet etmiş olacak ki küçük yaşta çok kez suç işlemiş, büyük küçük çaplı işlediği suçlar tutuklanmalarına neden olmuştur.

İlk kez 12 yaşında suç işleyen Slovik, hırsızlık, haneye tecavüz, huzur bozma gibi çok sayıda suç işlemiş bu sebeplerden dolayı 1 yıldan fazla hapis yatmıştır.

NORMAL YAŞANTIYA DÖNÜŞ ÇABALARI

Slovik zaman geçtikçe olgunlaşmış ve o geçmişte yaşadığı hayta yaşantıyı üzerinden atmaya çalışmıştır. E derler ya bizde de "7'sinde neyse 70'inde de o olur" diye; aynı durum Slovik'te de yaşanmış.

1939 yılında yeniden hapse atılan Slovik, 42 yılında yeniden salıverilmiş, kendisine düzgün bir yaşantı kurmaya karar vermiştir. Dearborn’da bir musluk firması olan Montella Plumbing Company’de işe giren Slovik, burada eşi olacak Antoinette Wisniewski ile tanışır ve 7 Kasım 1942’de evlenirler. Dedik ya "7'sinde neyse 70'inde de o olur" diye, bu durum peşini bırakmak bilmedi sonrasında da.

ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

ASKERLİĞE GİDİŞ VE SONUN BAŞLANGICI

Slovik o aralar oldukça popüler olan askerlik mesleğine heves saldı, düzenli yaşama geçiş için, ancak burada da o haylaz geçmişi peşini bırakmadı.

Slovik sabıka kaydı nedeniyle askerliğe kabul edilmemiş, yetkililer tarafından uygun görülmemişti. Tam başka bir tarafa yöneleceği sırada askeriye onu uygun gördüğünü açıklamış ve ordu bünyesine kabul etmişti. Ailesi ile birlikte mutlu mesut bir yaşam kurmanın ümidiyle askere giden Slovik aslında burada kendi sonunu yine kendi elleriyle hazırladığını nereden bilebilirdi ki?

ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

FİRARA GÖTÜREN ASKERLİK

24 Ocak 1944’de temel eğitim almak için Texas’ta bulunan Wolters Kampına giden Slovik burada eğitimlerini alarak 20 Ağustos 1944 günü Fransa'ya, savaş cephesine yollanmıştır. 109.Piyade Bölüğüyle beraber bölgeye intikal eden Slovik burada oldukça zorlu günler yaşayacaktı.

Henüz yeni katıldığı birliğinde bir topçu atışından korkarak saklanan ve Kanada birliği tarafından yakalanan Slovik, sonrasında ABD ordusuna verilir. Mazeret durumu karşısında bir yaptırım uygulamayan ABD ordusu Slovik'i görev yerine yollar. Bir sonraki gün, yaşadıklarından ötürü korku duyduğunu komutanına bildiren Slovik cephe gerisinde bulunmayı talep eder. Komutan bu durumu kabul etmez ve daha ağır bir cephe görevi verir. Bir sonraki gün kaçış yapmak üzereyken inzibata yakalanan Slovik yargıç karşısına çıkartılır ve hapse atılır.

Artık daha güvendedir Slovik, ancak şimdilik...

ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

SON BİR ŞANS VE İNFAZ

Slovik'in rahatlığı sadece birkaç gün sürer. Bölük yargısı Slovik'i affettiğini ve cepheye dönmesi durumunda canının bağışlanacağını, hakkında işlem başlatılmayacağını söyler. Bu durum karşısında bile kararından dönmeyen Slovik, "Kararımı verdim, beni askeri mahkemeye verin.” der.ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

Slovik'in kararı üzerine 11 kasım 1944 tarihinde askeri mahkeme kurulur ve firari asker hakim karşısına çıkartır. Slovik'in leh ve aleyhinde yapılan tanıklıklar sonrasında hakim kararını vererek Slovik'in suçlu olduğunu belirtir, idam cezasına hükmeder.

Slovik, 9 Aralık 1944 günü Genelkurmay Başkanı Dwight Eisenhower’a mektup yazarak af dileğinde bulunur. Ancak firar ABD ordusunda büyük bir sorun haline geldiğinden dolayı Eisenhower idam cezasını onaylar ve Slovik 31 Ocak 1945 günü sabah 10:04’de Sainte-Marie-aux-Mines kasabasında kurşuna dizilir.

ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

ÖLÜMÜ VE SONRASI

24 yaşında ölen Slovik, Oise-Aisne Amerikan Mezarlığına ve tecavüz, adam öldürme gibi suçlardan dolayı idam edilen askerlerin yanına gömülür. Mezar taşında isimi yerine numarası yazılı olan Slovik'in kimlik tespiti kolay olmamıştır. 1987 yılında, idamından tam 42 yıl sonra naaşı bulunur, 1979 yılında ölen eşinin mezarının yanına Michigan’a getirilerek defnedilir.

ABD tarihinin kurşuna dizilen tek askeri: Eddie Slovik

II. Dünya Savaşı sırasında farklı sebeplerden dolayı 21 bin askere farklı cezalar verilse de 49 tanesi ölüm cezasına çarptırılmış, yalnızca kurşuna dizilen Slovik olmuştur.

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