taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye silah yasağı

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) görüşmeye başlıyor. Yasa kapsamındaki ABD'nin Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 08:42..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komisyonu, yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) gelecek hafta tartışmaya başlıyor.

Savunma harcamalarının düzeyine dair yetki veren ve paraların nasıl kullanıldığına dair kontrol mekanizmaları oluşturan NDAA, askeri harcamaları, modernleştirmeleri ve tasfiyeleri en ince ayrıntılarına dek belirliyor.

TASLAK VERSİYONLARI SIZDI

Reuters haber ajansı, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun çoğunluktaki Cumhuriyetçi ve azınlıktaki Demokrat üyalerinin elindeki özetleri inceledi.

Reuters'a göre, yasa taslağı, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunmasını ve bu rapor tamamlanana kadar Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışını engellemeyi kapsıyor.

MÜZAKERE VE ONAY SÜRECİ UZUN

NDAA'nın yasalaşması için geçmesi gereken pek çok adım var. İlerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato arasında uzlaşmaya varılmasının ardından nihai versiyonun onaylanması gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sudan'da doğan bebeğe Erdoğan adı verildi
Sudan'ın başkenti Hartum'da doğan bebeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soyadı verildi.
İsrail: Gazze'deki patlamayla ilgimiz yok
İsrail ordusu, Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurdu.
İtalya'da belediye başkanından kunduz çözümü: Yiyelim
Cremona kenti yakınlarındaki Gerre de Caprioli kasabasının belediye başkanı, kunduz istilası sorununu "restoranlarda ve şenliklerde yiyerek çözme önerisinde bulundu.
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo ve Tixtla kenti arasındaki otoyolda bir kamyonette 9 ceset bulunduğu bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

69
Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

40
Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

10
Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

8
Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

22
Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

3
Rakibe verdikleri kürek Dünya Fair-Play ödülünü getirdi

Rakibe verdikleri kürek Dünya Fair-Play ödülünü getirdi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM