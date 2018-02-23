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ABD temsilcisi Haley Suriye'yi tehdit etti.

ABD'nin Birleşmi Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanmayı ihtimal dışı tutmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 15:57..
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Chicago Üniversitesi Siyaset Enstitüsü'nde konuşan Haley, "Askeri çözüm, hiçbir halükarda ihtimal dışı tutulmuyor. Suriye krizinin merkezinde olmak istemiyoruz ancak insanları kimyasal silahtan korumak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" dedi.

"KİMYASAL SİLAH BULURSAK GİRERİZ"

Haley, kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlerin teyit edilmesi durumunda, Washington'un Nisan 2017'de olduğu gibi Suriye'deki hedefleri vurabileceğini kaydederek, "Füze saldırıları, öylesine düzenlenmiyor. Vurulan bölgede kimlerin bulunduğunu anlamak gerekiyor. Başkan Donald Trump, planlarını açıklamayacağını ifade etti ancak Esad, kimyasal silah kullanımına ilişkin kanıt bulursak harekete geçeceğimizi anlıyor" diye konuştu.

RUSYA BASKISI SÜRÜYOR

Haley, ABD'nin 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini koruyan ve Doğru Guta'ya insani yardım ulaştırılmasını engelleyen' Rusya'ya baskı uygulamayı sürdürdüğünün de altını çizdi

 


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