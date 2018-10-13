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ABD temsilcisi Taliban'la görüştü

Amerikan basını, Trump'ın yetkisiyle Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu.

AA | 13.10.2018 - 08:16..
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Katar'a giden ABD'li temsilci, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Cuma günü Doha'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldi.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN TURUNA ÇIKTI

Doha'daki buluşmayı takip eden bir yetkiliye dayandırılan haberde söz konusu görüşme, ABD'nin 17 yıldır devam eden Afganistan savaşını sonuçlandırabilmek amacıyla yürüttüğü girişimlerden biri olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, son 4 ayda ikinci kez Amerikalı yetkililerin Taliban temsilcileriyle bir araya geldiği vurgulanan haberde, görüşmenin içeriğine dair bilgilerin net olmadığı kaydedildi.

Afganistan Özel Temsilciliği görevine geçen ay getirilen Zalmay Halilzad, 4-14 Ekim tarihlerini kapsayan Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan turuna çıkmıştı.

TALİBAN MÜZAKERE YAPMASINI İSTİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Halilzad'ın ziyaretlerini, "Özel Temsilci Halilzad'ın misyonu, ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını koordine etmek ve yönlendirmektir." ifadesiyle özetlemişti.

Açıklamada ayrıca, Zalmay Halilzad'ın "özel temsilci" olduktan sonraki ilk görevi olan bu ziyaretin, ABD'nin Taliban konusundaki yaklaşımını ve Afgan hükümetiyle çalışma isteğini yansıttığı belirtilmişti.

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