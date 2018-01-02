ABD temsilcisinden BM'ye İran'daki protestolar için çağrı

İran'da hükümete karşı 1 haftadır devam eden protestolar hakkında konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyinin toplanmasını istediklerini belirtti.

NİKKİ DESTEKLERİNİ YİNELEDİ

İran halkının gösterilerine bir kez daha destek verdiklerini belirten Nikki Haley, "Hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktılar" ifadesini kullandı.

"HALKA YÖNLENDİRME YAPILMADI"

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.