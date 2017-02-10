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ABD Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın vize yasağının askıya alınmasını yasalara uygun buldu.

10.02.2017 - 02:46
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ABD Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın, yedi ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamalarının yeniden yürürlüğe konması, San Francisco'daki Federal Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın oybirliği ile alındığı öğrenildi. Haber ajansı Reuters'a göre temyiz mahkemesi, ABD hükümetinin, yedi ülkeye uygulanan yasağı meşru kılacak hiç bir ulusal güvenlik kanıtı sunmadığına hükmetti.

ALT MAHKEME TRUMP'IN KARARINI DURDURMUŞTU

Alt mahkeme, geçen hafta Başkan Trump'ın, yedi ülke vatandaşlarına seyahat yasağı koyduğu kararnamesini geçici olarak durdurmuştu.

Üç yargıçlı bir panelin yönettiği temyiz davasında yargıçlar, alt mahkemenin aldığı kararın geçerli olup olmayacağına karar verecekti ya da tekrardan görüşülmesi için alt mahkemeye iade edecekti.

Temyiz mahkemesi hüküm kararı vermesi bu davanın büyük bir ihtimalle Yüksek Mahkeme'ye gidebileceği anlamına gelecek.

Yasaların anayasaya uygunluğu inceleyen ABD Anayasa Mahkemesi, geçen yıl yargıç Antonin Scalia'nın vefatından sonra hala sekiz üye ile devam ediyor.
Eğer oylama berabere kalırsa, Temyiz Mahkemesi'nin kararı geçerli olacak. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin davayı 1-2 ay içinde görüşmesi bekleniyor.

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