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ABD terör örgütüne mühimmat taşıdı

Terör örgütlerine silah yardımı yapan ABD, 300 tırlık sevkiyat yaptı. ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyon, geç saatlerde SDG'ye 30 zırhlı araç gönderdi.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 09:01..
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ABD terör örgütüne mühimmat taşıdı

ABD'nin PYD militanlarından kurduğu SDG'ye 30 zırhlı aracın da bulunduğu 300 tırlık mühimmat gitti.

ABD'nin koalisyonundan teröristlere mühimmat VİDEO

DAEŞ BAHANESİYLE SİLAHLANDIRMA

ABD, müttefik olarak gördüğü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'den bir ordu daha kurdu; SDG. Müttefiklerinin DAEŞ ile mücadele ettiğini öne süren ABD, sığındığı bahanesiyle teröristleri silahlandırmaya devam ediyor.

ABD, bölgedeki koalisyon güçleri tarafından SDG'ye silah taşıdı. 300 tırlık bir sevkiyatın terör örgütüne mühimmat taşıdığı görüntülenirken, 30 da zırhlı aracın yer aldığı bilgisi geçildi.

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