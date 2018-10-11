ABD terör örgütüne mühimmat taşıdı

ABD'nin PYD militanlarından kurduğu SDG'ye 30 zırhlı aracın da bulunduğu 300 tırlık mühimmat gitti.

ABD'nin koalisyonundan teröristlere mühimmat VİDEO

DAEŞ BAHANESİYLE SİLAHLANDIRMA

ABD, müttefik olarak gördüğü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'den bir ordu daha kurdu; SDG. Müttefiklerinin DAEŞ ile mücadele ettiğini öne süren ABD, sığındığı bahanesiyle teröristleri silahlandırmaya devam ediyor.

ABD, bölgedeki koalisyon güçleri tarafından SDG'ye silah taşıdı. 300 tırlık bir sevkiyatın terör örgütüne mühimmat taşıdığı görüntülenirken, 30 da zırhlı aracın yer aldığı bilgisi geçildi.