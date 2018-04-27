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ABD, THY'nin anlaşmasını tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, THY'nin Boeing firmasıyla yaptığı 25 + 5 adet 787 Dreamliner satın alma anlaşmasını tebrik etti.

İHA | 27.04.2018 - 00:46..
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte oluşacak geniş gövdeli uçak ihtiyacını karşılama ve uçuş kapasitesini geliştirme hedefiyle yapılan anlaşma, ABD tarafından tebrik edildi.

ABD, THY'nin anlaşmasını tebrik etti

TEBRİK AÇIKLAMASI YAYIMLANDI

Türk Hava Yolları ile Boeing ve GE arasındaki anlaşmaların Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilere katkısından bahsedilen açıklamada, "Türk Hava Yolları’nı, 12 Mart tarihindeki 25+ 5 (opsiyonlu) adet Boeing 787-9 Dreamliner siparişi kararı ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları tercih etmesinden dolayı tebrik ederiz" denildi.

Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek adına önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü yazılı açıklamada, "Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye’ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite ve yetenekler ortaya çıkardı, bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi çözümler sundu. Amerikan şirketleri özellikle küresel havacılık pazarında; değer ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE Havacılık, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz" denildi.

ABD, THY'nin anlaşmasını tebrik etti

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