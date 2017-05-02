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ABD Ticaret Bakanı'ndan Suriye saldırısı açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Ross, Suriye'ye düzenlenen saldırı hakkında 'Trump için bir akşam yemeği sonrası eğlencesi' değerlendirmesinde bulundu.

02.05.2017 - 17:17
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Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkesinin Suriye'deki Şayrat Havaüssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurması ile ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Ticaret Bakanı'ndan Suriye saldırısı açıklaması

"AKŞAM YEMEĞİ EĞLENCESİYDİ"

İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından Esed rejimine ait hava üssünün vurulmasını değerlendiren Ross, "Akşam yemeği sonrası eğlencesiydi." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN'A HİÇBİR MALİYETİ OLMADI"

Saldırı sırasında Trump'ın Florida'daki resortu Mar-A-Lago'da ABD Başkanı ile birlikte olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı, "Tatlı yeni servis edilmişti. Başkan, Çin Başkanı Şi'ye kendisine söylemek istediği bir şey olduğunu söyledi. Bu Suriye'ye fırlatılan 59 füzeydi. Akşam yemeği eğlencesiydi. Bu saldırının Başkan'a hiçbir maliyeti olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı'ndan Suriye saldırısı açıklaması

"ZOR BİR KARARDI"

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, talimatı Çin Başkanı Şi ile 'dünyanın en güzel çikolatalı pastası'nı yerken verdiğini belirtmiş, ancak kararın insanların hayatlarına mal olduğunu ve bunun için 'zor bir karar' olduğunu söylemişti.

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