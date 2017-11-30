ABD Türk Akımı'na karşı olduğunu açıkladı

ABD, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan ‘Türk Akımı projesine karşı olduklarını belirtti. Bu açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Birimi Müsteşar Yardımcısı John McCarrick'ten geldi.

UKRAYNA BAHANESİ

Avrupa'ya enerji tedariği noktasında önemli bir durak olacak olan ve Türkiye'nin de ciddi bir enerji gücüne sahip olacağı Türk Akımı projesine ABD'nin karşı çıkma nedeninin Ukrayna olduğu belirtildi.

Yetkili, Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 hattının, Rus hükümetinin Ukrayna’dan Avrupa’ya ulaşan boru hattının yönünü değiştirerek, Ukrayna’yı aldığı geçiş ücretinden mahrum bırakmak için düşündüğü siyasi bir proje olduğunu savundu.

KUZEY AKIM 2'YE DE KARŞILAR

Baltık Denizi altından Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz gönderilmesini planlayan "Kuzey Akımı 2" doğal gaz boru hattı projelerine karşı olduklarını belirten McCarrick aynı sebelerle Kuzey Akım 2 projesine de karşı olduklarını belirtti.

ABD'li yönetici Türk akımı projesi ile ilgili net bir açıklama yapmadıysa da karşı tıpkı Kuzey Akımı 2 gibi bu projeye de karşı durduklarının altını çizdi. Sebebin ise enerji piyasasının tekelleşmesi olabileceği iddiası oldu.