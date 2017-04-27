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ABD: Türkiye askerlerimizin hayatını riske attı

Toner, Türkiye’nin, Sincar ve Karaçok Dağı’na hava harekatıyla bölgede bulunan ABD’li askerlerin hayatını riske attığını belirtti.

27.04.2017 - 23:14
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ABD: Türkiye askerlerimizin hayatını riske attı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, bugünkü basın toplantısında, "Türk hükümetinin attığı adımlarla ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar, eylemlerini koalisyonla koordine etmemenin yanı sıra, bölgede bulunan ABD'li askerlerin hayatını da riske attı" dedi.

Türkiye'nin PKK endişelerini anladıklarını ama bunu kabul etmediklerini belirten Toner, "Onların tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

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