ABD: Türkiye ile olan güçlü iş birliğine değer veriyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade ederek, "(ABD) Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor." dedi.

"TÜRKLERLE ÇALIŞIYORUZ"

Josh Earnest, Türkiye'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin, "Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor." açıklamasını yaptı.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Bu sürecin ne aşamada olduğuna dair elinde güncel bir bilgi olmadığını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü, "20 Ocak'tan önce konuya ilişkin bir gelişme beklenip beklenmemesi gerektiği" yönündeki soruya da bu tür süreçlerin zaman aldığı vurgusunu yaparak, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine ilişkin de değerlendirmeler yapan Earnest, Obama'nın, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini ilettiğini hatırlattı.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİMİZ"

"Türkiye, ABD'nin çok önemli bir NATO müttefikidir. Nadiren ortaya çıkan bazı farklılıklarımıza rağmen Türkiye ile olan güçlü iş birliğimize değer veriyoruz." diyen Josh Earnest, her iki ülke vatandaşlarının güvenliklerinin Washington ile Ankara'nın en önemli önceliği olduğunu vurguladı.