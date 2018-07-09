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ABD: Türkiye S-400 almasın diye her yolu deniyoruz

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Rusya'nın S-400 satışıyla 'müttefik ülke' Türkiye'yi kendi saflarına çekmeye çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 04:23..
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Fox News kanalına konuşan Hutchinson, "Ankara'nın S-400'leri satın almasına kesinlikle karşıyız, çünkü bu durum NATO'nun Türkiye'deki silahlarıyla uyumunu olumsuz etkileyecek. Hem Rusya'nın yarattığı savunma sistemini kullanıp, hem de Türkiye'ye F-35'leri teslim edemeyiz. Bu nedenle Rus sistemlerini topraklarında konuşlandırmaması için Türkiye'yle her yönden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD: Türkiye S-400 almasın diye her yolu deniyoruz

"MÜTTEFİKİMİZİ KENDİ TARAFLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

ABD'nin çeşitli düzeylerde birçok kez Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını ele aldığını söyleyen Hutchinson, "Rusya'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını düşünüyorum, onlar birçok müttefikimizi kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

ABD: Türkiye S-400 almasın diye her yolu deniyoruz

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson

"TÜRKİYE, NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜYELERİNDEN"

Rusya'yı Türkiye'yi ve diğer NATO müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalışarak ‘tarihteki en güçlü ittifakı olan NATO'yu' istikrarsızlaştırmakla suçlayan Hutchinson, Türkiye'nin, ABD'nin işbirliğini devam ettirme niyetinde olduğu NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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