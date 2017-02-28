ABD Türkiye saldırmasın diye Menbiç'te askeri üs kurdu

Sputnik'in haberine göre; ÖSO ve Türkiye'nin, PYD/PKK'nın elindeki Menbiç'e saldırmaması için ABD'nin yoğun bir çaba sarfettiğini belirten DSG yetkilisi, şunları aktardı:

TANK VE SİLAH GÖNDERECEKLER

"Türkiye ve ona bağlı ÖSO güçleri Menbiç'e saldırmak için yoğun bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlıklar karşısında bizler de hazırlıklarımızı yapıyoruz ve müttefikimiz olan ABD ile konuşuyoruz. ABD'li askeri yetkililerle görüştüğümüzde Türkiye'nin Menbiç tehdidini aktarıyoruz. Geçen hafta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile Tel Abyad güneyinde bir görüşme yaptık. Görüşmede, Türkiye'nin 'Menbiç'e saldırırız' tehdidini konuştuk. Menbiç'e saldırı olması durumunda Rakka operasyonunu mecburen durduracağımızı ve güçlerimizi Menbiç'e sevk edeceğimizi aktardık. Votel bize, Menbiç'e saldırı olmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Ayrıca, saldırının olmaması için Türkiye yetkilileri ile görüşeceklerini dile getirdi. Votel, Menbiç'te ABD askeri sayısını artıracaklarını ve bölgeye ağır silah ile tank göndereceklerini aktardı."

ABD ASKERLERİ NÖBET TUTACAK

"Votel'in görüşmesinden iki gün sonra, ABD, Türkiye Menbiç'e müdahale etmesin diye kentte bir askeri üs kurdu. Üsse bayrağını dikti. Bayrağını dikmesiyle, 'Türkiye'ye ben buradayım, saldırı yapamazsın' mesajı veriliyor. ABD askerleri araçlarıyla birlikte Menbiç'in kuzeyinde ve batısında Türkiye'nin olası saldırısına karşı nöbet tutacaklar. ABD bayrağı takılı zırhlı araçlar şimdi Menbiç'in kuzeyinde konuşlandırıldı. ABD askerleri Menbiç'in batısında da konuşlandırıldı. ABD dün de Menbiç'e tanklar ile zırhlı araçlar gönderdi. ABD'li yetkililer bize Menbiç'in koalisyon güçlerinin koruması altında olacağını ve kenti saldırılar karşısında koruyacaklarının sözünü verdi."

