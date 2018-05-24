ABD Suriye'de İran üssünü vurdu

1 Malezya uçağını Rusların vurduğu tespit edildi Uluslararası Suçları Araştırma Ekibi, 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları MH17'nin Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti.

2 Parkinson hastalığında egzersizin önemi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, parkinson hastaları için egzersizin neden önemli olduğu ve ne tür egzersizler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.

3 Necip Fazıl Kısakürek anılacak Fikir adamı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında 'Şiirin, Düşüncenin, Davanın Zirvesi' konferansında yad edilecek.

4 Belçika polisi vücut kamerası takacak Belçika polisi yarın yürürlüğe girecek yasanın ardından vücut kamerası takabilecek, bu şekilde devriye gezebilecek ya da operasyona gidebilecek.

5 Yazın burun kanamasının nedenleri ve önlemleri Burun kanaması, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında burun kanamalarının tek başına sıcaklarla ilgisi yoktur. Bazı hastalıkların üzerine sıcak hava eklendiğinde kanama eğilimi artabilir.

6 İsveçli papazdan Müslümanları öven makale Sosyal medyada Müslümanlar ile ilgili yayınladığı makalesi paylaşım rekorları kıran papaz Stefan Lindquist, "Müslümanların merhametini İsveçlilere göstermek istedim." dedi.