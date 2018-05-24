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ABD Suriye'de İran üssünü vurdu

ABD ile İran arasındaki gerilimin zirvede olduğu günlerde, ABD'nin Suriye'de İran'a ait bir üssü vurduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 11:57..
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Suriye devlet basını, ABD liderliğinde Suriye ve Irak'ta görev yapan uluslararası koalisyonun sabaha karşı İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğu iddia edilen bir askeri üsse düzenlediği hava saldırısında 12 yabancı milisin hayatını kaybettiğini yazdı.

İSRAİL BASINI DUYURDU

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, hayatını kaybeden kişilerin Beşar Esad rejimine bağlı değil, İranlı olduğu tahmin edilen yabancılar olduğunun belirtildiğini duyurdu.

Suriye ve İsrail basınındaki haberlere göre, Suriye hükümetine yakın bir kaynak, hedef alındığı belirtilen üssün İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğunu söyledi.

İddiaların ardından konuşan bir ABD'li yetkili, hava saldırıları hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

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