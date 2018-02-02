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ABD Türkiye'nin Afrin'de kısıtlamaya gitmesini istedi

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, PKK'nın kendilerinden aldığı füzelerle Türkiye'ye yaptığı saldırı hakkında açıklama yaptı. Yetkili, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda kısıtlama yapmasını istedi.

AA | 02.02.2018 - 06:03..
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ABD Türkiye'nin Afrin'de kısıtlamaya gitmesini istedi

ABD'nin desteğiyle silahlanan PKK, Türkiye'de Reyhanlı'yı vurdu. ABD, PKK'nın sivilleri öldürmesinin ardından, iki taraftan da kısıtlama istedi.

ABD Türkiye'nin Afrin'de kısıtlamaya gitmesini istedi

"SİVİL KAYIPLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin füzeleriyle 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın şehit olmasının ardından "Reyhanlı'da 17 yaşında bir kızın ölümü dahil olmak üzere bütün sivil kayıplarına ilişkin kaygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜM TARAFLARA KISITLAMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Besledikleri teröristlerin roketli saldırısından dolayı Türkiye'yi suçlar bir tavır takınan ABD'li yetkili, "Bütün taraflara kısıtlama yapmaları ve sivil ölümlerinin önüne geçmeleri çağrısını yapıyoruz." dedi.

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