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ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya’dan almak istediği S-400'lerin NATO'ya uyumsuzluğundan endişeli olduklarını söyledi.

01.08.2017 - 00:55
  1. Haberler
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ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurunda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe yaratıyor" dedi.

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

"TÜRKİYE, BATI'DAN UZAKLAŞIYOR"

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 görüşmelerinin ilerleme kaydettiği ancak henüz imza aşamasına gelinmediği kaydedilmişti. Uzmanlar, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini almasını, 'Batı'dan uzaklaşma' olarak yorumluyorlar.

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