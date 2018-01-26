ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

Türkiye'nin teröristleri vurması üzerine ABD gözlerin DEAŞ'a çevrilmesini istedi. Terör örgütü YPG'nin üzerine giden Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ABD, her gün DEAŞ ile mücadele edilmesi gerektiği yönünde algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

ABD, YPG YERİNE PKK İFADESİNİ KULLANDI

Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zaman dile getirdikleri "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." yorumunu yaptı.