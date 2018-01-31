taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.529
USD
3,7502
EURO
4,6696
ALTIN
161,88
PETR
68,3000

ABD, Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığı belirtti.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 19:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD, Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

Türkiye, Rusya'dan 1'i opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 alacak ve alınacak sistemlerin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak.

ABD'DEN S-400 İTİRAFI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı yaptığı açıklamaya göre ABD yönetimi, Türkiye ve Katar'ı S-400 sistemlerini almaktan vazgeçirmek için çalışma yürütüyor.

ABD, Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

ABD'NİN BOŞ ÇABALARI

Türkiye ile Rusya arasında imzalar Ankara'da atıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

ABD, Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

Türkiye, ABD'den gelen tepkilere rağmen büyük bir anlaşma yaparak Rusya'yla anlaştı. Fakat Türkiye ile Rusya'nın ticaretinden rahatsız olan ABD, kendi füzelerini Türkiye'ye satmak için elinden geleni yapıyor.

ABD, Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

119
F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

170
HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

315
YPG'nin yerin 4 metre altındaki tünel ağı bulundu

YPG'nin yerin 4 metre altındaki tünel ağı bulundu

84
Nagatomo İstanbul'da

Nagatomo İstanbul'da

41
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

65
Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM