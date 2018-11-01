taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5848
Euro
6.3285
Altın
1216.08
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.34

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

Erdoğan Fırat'ın doğusunu işaret etti, Trump telaşlandı. ABD, Türkiye'nin Suriye'deki terör yapılanması SDG'yi vurmaması için çabalıyor.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 02:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hakkındaki açıklaması Pentagon'u harekete geçirdi. Terör örgütünü korumaya çalışan ABD, hedeflerin DEAŞ'a yöneltilmesine çalışıyor.

TÜRKİYE KORKUSU HAREKETE GEÇİRDİ

ABD'nin yetiştirdiği terör örgütü SDG, geçtiğimiz hafta DEAŞ'tan kaçarak elindeki bölgeleri teslim etti.

ABD ve bölgedeki koalisyonu DEAŞ'a karşı başarılı olamadı. DEAŞ kaybettiği bölgeleri geri kazanmaya başladı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatma kararının ardından ABD yine aynı politikayı izlemeye başladı. Kurdukları terör örgütünün zarar görmesini istemeyen Pentagon, Türkiye'nin de DEAŞ ile mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

"İKİ TARAFLA DA TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin hedefinden şaşması için çalışmalara başlayan ABD, Münbiç'te birlikte yol alınacağını söyledi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve SDG ile durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

6
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

6
TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

2
Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

5
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

2
Diyarbakır'da PKK operasyonları

Diyarbakır'da PKK operasyonları

0
NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM