ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hakkındaki açıklaması Pentagon'u harekete geçirdi. Terör örgütünü korumaya çalışan ABD, hedeflerin DEAŞ'a yöneltilmesine çalışıyor.

TÜRKİYE KORKUSU HAREKETE GEÇİRDİ

ABD'nin yetiştirdiği terör örgütü SDG, geçtiğimiz hafta DEAŞ'tan kaçarak elindeki bölgeleri teslim etti.

ABD ve bölgedeki koalisyonu DEAŞ'a karşı başarılı olamadı. DEAŞ kaybettiği bölgeleri geri kazanmaya başladı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatma kararının ardından ABD yine aynı politikayı izlemeye başladı. Kurdukları terör örgütünün zarar görmesini istemeyen Pentagon, Türkiye'nin de DEAŞ ile mücadeleye katılması gerektiğini söyledi.

"İKİ TARAFLA DA TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin hedefinden şaşması için çalışmalara başlayan ABD, Münbiç'te birlikte yol alınacağını söyledi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve SDG ile durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.