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ABD: Türkiye'ye minnettarız

Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile yapılan Münbiç anlaşmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

AA | 27.06.2018 - 03:17..
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Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkinliğinden söz eden McGurk, DEAŞ karşıtı operasyonlara destek verilmesinden dolayı da teşekkür ettti. Özellikle Münbiç anlaşmasının sürmesini isteyen McGurk, "İş birliği için minnettarız" şeklinde konuştu.

ABD: Türkiye'ye minnettarız

TÜRKİYE İLE ANLAŞMASINI SÜRMESİNİ İSTİYOR

ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki iş birliğinin son dönemde olumlu yönde geliştiğini kaydeden McGurk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Münbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş birliği için minnettarız."

DEAŞ'la mücadelenin son noktaya kadar sürdürüleceğini kaydeden McGurk, Suriye ve Irak'ta son kalan DEAŞ noktalarının da temizlenmesi için bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Koalisyonun üst düzey yetkililerini bir araya getiren son toplantı, şubat ayında Kuveyt'te yapılmıştı.

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