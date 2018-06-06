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ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını engellemeye çalışan ABD, askeri projelerden çıkarmakla tehdit etti.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 04:34..
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ABD Dışişleri Bakanlığı yardımcılarından Wess Mitchell, diğer ABD'li yetkililer gibi boyunu aşan açıklamalar yaptı. Türkiye'nin F-35 tehditlerine boyun eğmediğini gören ABD, Amerikan askeri projelerine almamayı öne sürdü.

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

"TÜRKİYE'NİN PROJE KATILIMINA YANSIR"

Türkiye'nin Rusya ile S-400'ler için anlaşma imzalamasına rağmen, ABD yetkilileri Türkiye'yi F-35 vermemekle tehdit ediyor. Artık sadece bununla da kalmayan ABD yetkilisi, tüm projeler üzerinden bir açıklama yaptı.

Türkiye'denin Rusya'dan S-400 ABD'den de F-35 alacağı konusu üzerine sorulan bir soruya Mitchell, "F-35 meselesine gelirsek, onlar (Türkiye) Rusya yapımı silahlar alma yönünde ilerlerse, bu, otomatik olarak onların Amerikan askeri projelerine katılımına da yansıyacak" şeklinde cevap verdi.

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

TÜRKİYE F-35'LERİN ÜRETİM ORTAĞI

ABD'den Türkiye'ye F-35 tehditleri gelmesine rağmen ortada bir gerçek var ki; 5. nesil savaşlarının üretim ortaklarından birisi de Türkiye.

Bahsi geçen savaş uçaklarının Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılması öngörülüyor.

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN YASA TASARISI SUNDULAR

ABD senatosuna Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması için bir yasa tasarısı sunuldu. ABD Senatosu'na gönderilen tasarı, Türkiye'nin S-400 almaması için F-35'ler üzerinden tehdit eilmesini açıkça ortaya koyuyor.

Her nekadar yasa henüz resmi olarak yasalaşmamış olsa da, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen versiyonunda, Türkiye'ye F-35 teslimatının dondurulması isteniyor.

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