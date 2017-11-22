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ABD uçağı Pasifik Okyanusu'na düştü

İçinde 11 kişinin bulunduğu, ABD donanmasına ait olan uçak düştü. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

22.11.2017 - 11:19
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ABD Donanması, 11 kişinin bulunduğu uçaklarının Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'nda düştüğünü açıkladı.

ABD DONANMASI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Okinawa'nın güneydoğusunda, yerel saatle 02:45 sularında düştüğü belirtilen uçakta bulunan mürettebatın ve yolcuların adlarının akrabalık bildiriminde bulunanların başvurusuna kadar bekletildiği açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Donanma, "Personel kurtarma çalışmaları sürüyor ve durumları USS Ronald Reagan'ın sağlık personeli tarafından değerlendirilecektir." açıklaması yaptı.

Uçağın Filipinler denizinde yer alan USS Ronald Reagan uçak gemisine giden uçak olduğu açıklandı. ABD Donanması, "Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kazanın nedenin henüz bilinmediğini" açıkladı.

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