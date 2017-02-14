ABD uçak gemisi DEAŞ operasyonları için Akdeniz'de

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, George W.H. Bush uçak gemisi saldırı takımının, DEAŞ'a ait birçok bölgedeki hedeflere hava saldırısı düzenlemeye başladığı ifade edildi.

ABD Donanması 6. Filosu'na bağlı olarak harekat icra edecek olan uçak gemisinin 2 Şubat'ta Akdeniz'e girdiği kaydedildi.

GÜDÜMLÜ FÜZE KRUVAZÖRLERİ DE ORADA

Açıklamada, George W.H. Bush uçak gemisine, hava unsurlarının yanı sıra güdümlü füze kruvazörleri USS Philippinne Sea ve USS Hue City'nin yanında güdümlü füze destroyerleri USS Laboon ve USS Truxtun'un da eşlik ettiği belirtildi.

En son Dwight D. Eisenhower uçak gemisi, 28 Haziran ile 7 Temmuz ve 6-12 Aralık 2016 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de görev yapmıştı.