ABD uçuşlarında İngiltere’ye de laptop yasağı getirilecek

İngiliz Guardian Gazetesi’nin ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’ye yönelik uçuşlarda bazı havaalanlarından kalkan uçakların kabininde laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın kapsamının genişleyeceği belirtildi.

DİĞER HAVAALANLARINI DA KAPSAYABİLİR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gillian Christensen yaptığı açıklamada ABD’nin güvenliğine yönelik olarak yeni değerlendirmelerde bulunduklarını ve henüz kesin karar vermemiş olmakla birlikte gerekirse söz konusu yasakları diğer havaalanları için de uygulayabileceklerini söyledi.

İNGİLTERE'YE LAPTOP YASAĞI

Kabin içi elektronik cihaz kullanımı daha önce aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu çoğunluğu Ortadoğu merkezli toplam 10 havaalanına uygulanmaya başlanmıştı.

Yasağın haberde belirtildiği gibi devreye girmesi halinde, İngiltere’den ABD’ye yönelik uçuş yapan tüm havayolu şirketlerinin kabinlerinde uçuş süresince laptop, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlar bulundurulamayacak.

SIRA ALMANYA VE FRANSA'DA

Uzmanlar, yasağın İngiltere’ye uygulanmasının ardından sınırlamaların kısa sürede Almanya ve Fransa için de uygulanabileceğini belirtiliyor.