Atatürk Havalimanı’nda Havalimanları Muhabirleri Derneği’ni ziyaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, burada soruları yanıtladı ve laptop yasağının yarından itibaren kalkacağı müjdesini verdi.

ALINAN LAPTOPLAR İHTİYACI OLAN OKULLARA VERİLECEK

İlker Aycı yasak süresi boyunca THY tarafından satın alınan ve yolculara kullanılması için uçak içinde dağıtılan laptopların bir bölümünün de ihtiyacı olan okullara verilmesi için Yönetim Kuruluna teklif götüreceğini söyledi.

İlker Aycı: ABD uçuşlarında laptop yasağı kalktı VİDEO

"HEP BİRLİKTE YASAĞI GERİDE BIRAKIYORUZ"

İlker Aycı yarın kalkacak olana yasak kararı ile ilgili olarak hizmeti geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

“İnşallah yarın itibariyle bunun neticesini göreceğiz. Sanırım bir yasağı daha, bir engeli daha hep birlikte geride bırakıyoruz. Yasak geldiği andan itibaren söylediğimiz gibi hayatın tabi akışına aykırı olan kararların ve yasakların yaşayamayacağını, kalkmak zorunda olduğunu hep birlikte konuşmuştuk. Ülke olarak hükümetimiz başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımız, Dış İşleri Bakanımız ve Sayın Başbakanımız, en başta Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya çok ciddi destek verdiler. Yasağın kalkması için ilgili tüm kurumların başında bulunanlar destek verdiler.

"LAPTOPLARI EN İYİ ŞEKİLDE MUHAFAZA ETTİK"

Hep birlikte el birliği ile THY ve dışında kalan sektörümüzdeki tüm paydaşlar, tüm kuruluşlar birlikte, ilgili tüm mercilerle birlikte temaslarımız en iyi bir şekilde sürdürdüler. Tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımız büyük bir süratle yeni çıkan tomografi cihazlarını ilk olarak aldı ve buraya getirerek önemli adımı attı. Yine ABD’deki Büyük Elçimiz, Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere ilgili muhataplarla konsoloslarımız yine başta olmak üzere hep birlikte büyük bir çalışma yürütüldü. Burada yolcumuza bunu hissettirmemek için yeni bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistemde yolcularımızın en iyi şekilde laptoplarını muhafaza edip en iyi şekilde kendilerine teslim ettik.

"YOLCULARIMIZA BU YASAĞI HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞTIK"

Uçak içinde kendilerine Business Class’da laptop sunduk. Aynı şekilde Economy Class’ta uçanlara ücretsiz Wifi hizmeti sunduk. Çeşitli hizmetlerle onlara bu yasağı hissettirmemeye çalıştık. Hep birlikte buradaki güvenliğin en üst düzeyde sağlanması konusunda ABD’li muhataplarla birlikte en üst düzeyde temasları en iyi şekilde sürdürdük. Birlikte çalıştık. Onlarla yakın temas içinde yürüyen bu süreç en nihayet bitti. İnşallah yarından itibaren de bu süreci geride bırakmış olacağız. Bir engeli daha beraberce aşmış olacağız.”

"İNGİLTERE DE BU YASAĞI KALDIRACAKTIR"

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı aynı yasağı koyun İngiltere’nin de bunu kaldıracağını ümit ettiklerini belirterek, “ABD bu yasağı kaldırıyorsa İngiltere de kaldıracaktır. Ancak her ülkenin kendi egemenlik hakları var. Bu İngiltere’nin kararı olacaktır. Biz girişimlerimize çalışmalarımıza devam edelim. Her şey yolcularımızın mutluluğu için. Umarım İngiltere de bunu en aklı selim içinde değerlendirir ve karar verir.” dedi.