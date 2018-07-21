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ABD Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık yardım yaptı

ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma kapasitesini desteklemek için 200 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 02:25..
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ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri eğitim programlarına devam ederken yardımlarını da arttırdı.

YARDIM TARİHİ AÇIKLANMADI

ABD'nin Ukrayna'ya 4 yıldır süren yardımları devam edecek. 2014 yılında başlayan yardımların milyar dolarları geçtiği belirtildi.

Yeni dönem hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da devam etmekte olan askeri eğitim programları, güvenli iletişim araçları, gece görüşü, ve askeri tıbbi ihtiyaçlar için 200 milyon dolar daha verileceği belirtildi. kullanılacağı bildirildi.

Ukrayna'ya yapılacak yardım hakkında açıklama yapan Pentagon, tarihin daha sonra belirtileceğini ifade etti.

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