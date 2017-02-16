ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için üç isim

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için Emekli Korgeneral Joseph Keith Kellogg, eski CIA Başkanı David Petraeus, Yardımcı Amiral Bob Harward Başkan Donald Trump’ın listesindeki en güçlü adaylar olarak dikkati çekiyor.

Flynn’in istifasının ardından geçici olarak göreve getirilen Korgeneral Kellogg'un görevi tamamen devralması bekleniyor. Kellog, ABD’nin Irak işgali sırasında Bağdat’ta görev yapmıştı.

Bob Harward ise 2011 ve 2013 yılları arasında ABD Merkez Kuvvetler'de (CENTCOM) komutan yardımcısı olarak görev yapmıştı. 11 Eylül terör saldırıları sonrasında Irak ve Afganistan’da da görev yapan Harward, George W. Bush yönetiminde de üst düzey görevlerde bulunmuştu.

İsmi, Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı olacağı yönünde de anılan diğer isim David Petraeus ise 2011 ve 2012 yılları arasında CIA Başkanı olarak görev yaptı. Petraeus ayrıca CENTCOM’da da komutan olarak görev yapmış ve Afganistan operasyonlarını yönetmişti.