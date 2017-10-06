ABD Ulusal Tüfek Derneği'nden silah düzenlemesine destek

ABD'deki en büyük ateşli silah lobisi olarak kabul edilen Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Las Vegas'ta 58 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, yarı otomatik silahların tam otomatik silahlara dönüştürülmesinde kullanılan aparatlara kısıtlama getirilmesini desteklediğini duyurdu.

NRA'den yapılan yazılı açıklamada, derneğin konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye destek vereceği bildirildi.

Dernek açıklamasında, yarı otomatik silahların tam otomatik silahlara dönüştürülmesine yarayan her türlü aparatın kullanımının kısıtlanmasına yönelik yasal düzenlemeye destek olacağını ancak vatandaşların silah edinme ve taşıma hakkının muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

OBAMA DÖNEMŞİNDE SERBEST BIRAKILMIŞTI

NRA açıklamasında, söz konusu aparatların satışının eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde serbest hale getirildiğini kaydederek "NRA, yarı otomatik olarak tasarlanmış tüfeklerin tam otomatik gibi işlev görmesini mümkün kılan araçların ilave düzenlemelere tabi olması gerektiğine inanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Las Vegas'ta pazar gecesi Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşının 58 kişiyi, tam otomatikleştirilmiş tüfekler kullanarak öldürmesi ve 500'den fazla kişiyi yaralaması üzerine ABD'de ateşli silahlar kadar söz konusu aparatlar da tartışma konusu olmuştu.

DÖNÜŞTÜRÜCÜ APARATLARI YASAKLAYAN TASARI

Florida Vekili Cumhuriyetçi Carlos Curbelo, bu aparatların satışının yasaklanması için Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu duyurmuş, yasa tasarısına hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerinden destek gelmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan da yasa tasarısının bugün gündeme alınarak görüşülebileceğini bildirmişti.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders günlük basın bilgilendirmesinde, NRA'nın "destek vereceğiz" açıklamasını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı, pazar gecesi ABD'nin Las Vegas kentindeki konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı. Las Vegas polisi Paddock'un bu saldırının her ayrıntısını "titizce planladığını", otel odası ile koridora kameralar yerleştirdiğini ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32'nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktarmıştı. Polis, Paddock'un otel odası da dahil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 adet silah ele geçirildiğini bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.