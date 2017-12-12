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ABD uzayda keşiflere yoğunlaşacak

ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Politikası Direktifliğini imzalayarak, Amerikalı astronotları tekrar uzaya yollayacağını açıkladı.

AA | 12.12.2017 - 09:02..
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Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yönetici Vekili Robert M. Lightfoot'a "Hazırlıklara başlayın." talimatı verdi.

AY VE MARS PLANI

Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin keşiflere yeniden yoğunlaşacağını, Amerikalı astronotların yeniden Ay'a gitmesi ve sonrasında Mars görevlerinin başlaması için hazırlıkların yapılacağını söyledi.

Trump, "Bugün imzaladığım direktifle ABD keşiflere yeniden yoğunlaşacak. Bu adımla aynı zamanda Ay'dan 1972 yılında ilk defa uzun soluklu araştırmalardan dönen Amerikalı astronotları hatırlıyoruz." dedi.

ABD uzayda keşiflere yoğunlaşacak
REUTERS/Carlos Barria

"BU SEFER BAYRAK DİKİP AYAK İZİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bu sefer sadece bayrağımızı dikip ayak izimizi bırakmayacağız," ifadesini kullanan Trump, "Altyapımızı da kuracağız." dedi.

SEÇİM KAMPANYASINDA SÖYLEMİŞTİ

Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda ABD'nin uzaydaki çalışmalarına hız vereceğini kaydetmişti.

Trump'ın NASA'nın başına getirmek için adaylığını duyurduğu eski Cumhuriyetçi Vekil Jim Bridenstine ise henüz ABD Kongresi'nden onay alamamıştı.

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