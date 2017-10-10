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ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından ABD'li yolcular havalimanında vize alamadılar.

10.10.2017 - 18:46
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ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü

ABD'nin aldığı kararın ardından Türkiye'de karşılık olarak ABD vatandaşlarına vize vermemeye başladı.

VİZE İZNİ YOK

Atatürk Havalimanı'ndaki vize masasından vize almaya çalışan ABD'li Romney Edwards'a izin verilmedi.

ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü

"BÖYLE BİR ŞEY CAN SIKICI"

THY'nin tarifeli seferiyle Washington'dan İstanbul'a gelen ve Cape Town'a gidecek olan Romney  Edwards ise,  bekleme süresini İstanbul'a gezerek değerlendirmek istedi. Ancak uygulamadaki değişiklik nedeniyle vize alamayan Edvardas gelişmelerden haberdar olmadığını belirterek "Böyle bir şey beklemiyordum. Son derece can sıkıcı. Gidene kadar İstanbul'u gezmeyi planlıyordum" dedi.

ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Vize masasından sonra Edwards pasaport polisine yönlendirildi. Amsterdam üzerinden İstanbul'a gelen ve adını vermeyen bir ABD'li de vize alamadı. Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen ABD'li kadın "Ben Türkiye'ye birçok kez geldim. Evet Amerikalıyım. Benim için sürpriz oldu. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Vize alamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapabilirim. İşlerimi düzenlemem gerek ve ne yapacağıma karar vermeliyim" diye konuştu.

ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü VİDEO

ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü

ABD'YE VİZE YASAĞI

Yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşlarına bugün akşam saat 22.00'den sonra Türkiye'ye giriş vizesi verilmeyecek. ABD vizesi sınır kapılarında 30 Dolar karşılığında alınabiliyordu. 

8 Ekim'den önce elektronik vize alan bazı yolcular ise sorunsuz şekilde giriş yaptı.

ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü

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