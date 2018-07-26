ABD ve AB ticaret anlaşması yaptı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeler sıfırlandı. Ayrıca, AB, ABD'den büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgaz satın alacak.

SOYA FASÜLYESİ İTHALATI YENİDEN BAŞLIYOR

Yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.

ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Donald Trump, "Bu yüzden, bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.

Trump, kimyasal ve tarımsal ürünlere yönelik ticaret bariyerlerini azaltmak konusunda mutabık kaldıklarını kaydederken, Amerikalı çiftçilere AB'nin çok kısa süre içerisinde ABD'den soya fasülyesi ithalatına yeniden başlayacağını müjdeledi.

TRUMP SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZI DA AB'YE SATTI

Bu adımların ABD ile AB arasındaki ticareti daha adil hale getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, ayrıca AB'nin ABD'den büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alacağını da bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiğimde tek niyetim anlaşmaya varabilmekti ve bugün anlaşma sağladık" dedi.

Juncker, "ABD'den daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz alacağız. Bu diğerleri için de bir mesaj" ifadelerini kullandı.

Juncker ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasülyesi ithal edeceğini teyit etti.