ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

ABD ve Çin arasındaki ticaret haciminin söyleyen Mnuchin, gerginliğin sonlanmasını istediklerini dile getirdi. Fox televizyonuna konuşan Mnuchin, "Farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık" şeklinde konuştu.

"SEVİYE 60 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKABİLİR"

Çin ile yapılan müzakerenin detaylarını açıklamayan Bakan Mnuchin, stratejik bir adım atışdığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaretin seviyesini arttıracaklarını söyleyen Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Ve stratejik olarak bu durum hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." diye konuştu.