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ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine cevap gecikmedi. Güney Kore, ABD ve Japonya birlikte füze atış tatbikatı yaptı.

05.07.2017 - 05:15
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ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White yazılı açıklamasında, Pyongyang'ın dün yapmış olduğu kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.

"KABİLİYETİMİZİ GÖSTERMEK ÜZERE TATBİKAT YAPTIK"

Ülkesinin, müttefikleriyle bölgeyi yakından izlediğini belirten White açıklamasında, "Deneme, Kuzey Kore'nin ABD ve müttefiklerine tehdit teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Kore Cumhuriyeti ile isabetli atış kabiliyetlerimizi göstermek üzere ortak bir tatbikat yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD'nin Güney Kore ve Japonya'nın güvenliğine bağlılığını yineleyen White, ülkesinin Kore Yarımadası'nı barışçıl yollarla nükleerden arındırmaya çalıştığına dikkati çekti.

ABD-GÜNEY KORE ORTAK TATBİKATI

Pentagon'un açıklamasında, ABD ile Güney Kore'nin 4 Temmuz'daki tatbikatına, Kuzey Kore'ye karşı kullanılacak unsurların katıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

Tatbikatta ABD Karar Kuvvetleri taktiksel füze sistemleri ile Güney Kore'nin Hyunmoo II füzelerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Sistemler çok hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ve angaje edilebilir. Yüksek isabet vuruş kabiliyeti ile Güney Kore-ABD ittifakının tüm hava koşullarında zamanlama açısından kritik bir dizi hedefi vurmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

Kuzey Kore'den kıtalararası balistik füze denemesi

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

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ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

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