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ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

Pentagon, Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak tatbikatın videosunu yayınladı.

29.07.2017 - 02:15
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ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

Dün Kuzey Kore, bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. Japon Denizi'ne gönderilen füzenin yaklaşık 1000 kilometre kadar yol aldığı açıklandı.

KUZEY KORE KINANDI

Deneme sonrası birçok ülkeden tepki geldi. Fransa, Japonya gibi ülkeler bu denemeyi kınadıklarını açıkladı.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme VİDEO

Bugün ise buna karşılık olarak ABD ve Gübey Kore ortak tatbikat düzenledi. Füzelerin atılma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi ve Pentagon tarafından dünyaya servis edildi.

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

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