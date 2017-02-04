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ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

İran'ın balistik füze denemesinin ardından başlayan ABD-İran krizi, ülkelerin birbirleri için aldıkları yaptırım kararlarıyla devam ediyor.

04.02.2017 - 02:01
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ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

Donald Trump yönetimi İran'ın balistik füze denemesinin ardından, 13 kişiye ve ondan fazla şirkete yaptırım kararı getirdi.

Yaptırım uygulanacak şirketlerin bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin merkezli oldukları ve şahısların bazılarının da İran Devrim Muhafızlarını destekledikleri kaydediliyor.

ABD RESMEN UYARMIŞTI

Karar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in bu hafta füze denemesi yapan İran hükümetini "resmen uyardıklarını" açıklamasının ardından geldi.

"İRAN ATEŞLE OYNUYOR"

Trump da Twitter'dan "İran ateşle oynuyor - Başkan Obama'nın onlara çok "iyi" davranmasının kadrini bilmiyorlar. Ben (o kadar iyi) değilim!" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ABD'Lİ ŞİRKETLERE YASAL KISITLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, “Bölgedeki terör örgütlerinin oluşumunda, desteklemesinde veya savunmasız insanların öldürülmesinde rolü olan bazı ABD’li şirket ve kişiler hakkında ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını” duyurdu.

Yaptırım kapsamına alınacak kişi ve şirketlerin isimlerinin daha sonra açıklayacağını kaydedildi.

"İRAN HER TÜRLÜ EYLEME KARŞILIK VERECEKTİR"

Kararı, ABD’nin bugün aldığı yaptırım kararına karşılık aldığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “İran, vize kısıtlamasında olduğu gibi halkının menfaatlerini hedef alan her türlü eyleme uygun karşılık verecek” ifadelerine yer verdi.

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