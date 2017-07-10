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ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu

ABD ve Kanada'daki kavuran sıcaklar orman yangınlarıyla birleşmesiyle alevler durdurulamıyor.

10.07.2017 - 18:06
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin batısındaki California ve Arizona ile Kanada'da devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, aşırı sıcaklarla birlikte gelen alevlerin yuttuğu yerleşim yerlerinde evlerin küle döndüğünü bildirdi.

ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu

ÇOK SAYIDA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

California'da yayılan iki büyük yangın dört bin insanın evlerini bırakıp kaçmalarına yol açtı. Bölgede yaşayan 7 bin 400 kişiye de tahliye için hazır olmaları emri verildi.

ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu

5 BİN İTFAİYECİ YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 11 kilometrekarelik alanın yandığı bölgede alevlerin yayılmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Yangının önünü kesmek için can hıraş bir şekilde mücadele eden itfiayicilerden dördü yaralandı. California genelinde devam eden 14 yangın, yaklaşık 5 bin itfaiyeici tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu

KANDA'DA 200'DEN FAZLA YANGIN

Kanada'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaleti British Columbia'da ise, 200'den fazla noktada orman yangını var. Onlarca evin yandığı British Columbia'da iki havaalanı hangarı da alevlerden nasibini aldı.

ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu

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