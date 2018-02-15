ABD ve Rusya, BM'de Suriye'yi tartıştı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, Rusya'nın Suriye'de rejim üzerindeki ağırlığını kullanmasının zamanı geldiğini söyleyen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'e karşılık, "ABD muhalifler üzerinde ağırlığını kullanmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki son gelişmelerin görüşüldüğü oturumda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, rejim, İran ve Hizbullah'ı ''sorumsuz ve tehlikeli gündemleriyle'' Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçladı.



İran'ın ''Lübnan, Irak ve Afganistan'dan Suriye'ye savaşçı gönderdiğini'' belirten Haley, rejim Doğu Guta'da kendi halkını açlığa terk edip okul ve hastaneleri vururken, İran ve Hizbullah'ın da bu suçlara ortak olduğunu ifade etti.

HALEY: RUSYA REJİME MÜDAHALE ETMELİ

Rusya'ya da eleştiriler yönelten Haley, çatışmasızlık bölgelerine rağmen hava saldırılarının, bombardımanın ve kimyasal silah kullanımının devam ettiğini söyledi.

Haley, ''Rusya'nın Suriye'de gerçek bir barış için rejim üzerindeki ağırlığını kullanmasının zamanı geldi.'' diye konuştu.



ABD'nin, Suriye'de rejim yanlısı güçleri vurmasını ise ''kendini savunma'' olarak nitelendiren Haley, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından oluşturulacak anayasa komitesine ilişkin de hiçbir ülkenin komitenin oluşturulmasında BM'nin kararına karşı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

NEBENZİA: ABD, MUHALİFLERİ KONTROL ETMELİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise sürekli Rusya'dan taleplerde bulunulduğundan şikayet ederek, ABD ve müttefiklerinin muhalifler üzerindeki ağırlığını kullanmasını ve şiddeti engellemesi gerektiğini söyledi.



Nebenzia, ''Suriye'deki siyasi süreç dış baskılardan arınmış olmalı.'' dedi.



Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Suriye'de artan askeri gerginliğin ''büyük bölgesel ve uluslararası bir krize'' neden olabileceği konusunda uyardı.



Delattre, artan gerginlik kontrolden çıkmadan önce Suriye'de acilen insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.



Öte yandan BMGK, İsveç ve Konsey'in şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından sunulan 30 günlük insani ateşkes talep eden bir tasarıyı değerlendiriyor.



ABD'nin BM Temsilcisi Haley, Rusya'nın rejim üzerindeki ağırlığını kullanmasının zamanı geldiğini söyledi. Buna karşılık Rus temsilci Nebenzia, ABD'nin muhalifler üzerinde ağırlığını kullanmasını gerektiğini belirtti.