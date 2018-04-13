taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.312
USD
4,0781
EURO
5,0342
ALTIN
175,71
PETR
72,0700

ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el ele

Moskova ile Washington arasında ipler Ortadoğu ve Avrupa’da giderek geriliyor, ancak görünüşe göre iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el ele

ABD ile Rusya ilişkilerinin çok gergin olduğu ve Suriye’de iki ülkenin doğrudan çatışması senaryolarının tartışıldığı bu günlerde, ABD ve Rusya BM Daimi Temsilcilerinin birlikte verdiği görüntü dikkat çekti.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Salı günü Suriye’de yapılan kimyasal saldırıya ilişkin üç kararın geçemediği BMGK oturumundan önce Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ile ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in selamlaşırken yanaktan öpüşüp tokalaştıkları görüldü.

Bu, iki diplomat arasında samimi bir havanın etkin olduğunu gösteriyor.

ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el ele

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DE BU SEVİYEYE GELMESİNİ UMUYORUM"

Gazetecilere konuşan Nebenzya "Burada meslektaşlarımla sosyalleşiyorum. ABD’li meslektaşlarıma gelince, ister inanın ister inanmayın, Nikki Haley ve ekibiyle normal bir ilişkim var." dedi.

Nebenzya, Haley’le yanaktan öpüşerek selamlaştıklarını belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de bu seviyeye gelmesini umduğunu belirtti.

ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el ele

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mossad eski başkanından Rusya ile savaş açıklaması
İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy, İsrail ile Rusya arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi.
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da cami girişini yaktı
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde bir caminin Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığı bildirildi.
Bakan Sokolov: İngiltere Rusya'dan özür diledi
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, İngiltere'nin Aeroflot uçağının denetlenmesi olayı için özür dilediğini açıkladı.
Baltık Denizi’nde Rus helikopteri düştü: 2 ölü
Rusya'da Baltık Deniz Filosu ait olan Ka-29 tipi helikopter, eğitim sırasında Baltık denizine düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

164
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

114
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

122
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

56
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

60
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

50
İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM