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ABD ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki askeri tatbikat başladı. İki ülke arasındaki dördüncüsü yapılan tatbikatta, modern teknolojinin yanı sıra ağır ve orta ayar savaş ekipmanının kullanıldığı belirtildi.

AA | 12.03.2018 - 06:51..
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ABD ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı

2018 Dostluk adı altında ABD Kara Kuvvetleri ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı. Suudi Arabistan'ın Kuzey Bölgesi'nde başlayan ortak tatbikatta, geleneksel olmayan savaş yöntemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ABD ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı

İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ARTMASI İÇİN PLANLANDI

İki ülke arasında 4'üncüsü gerçekleştirilen tatbikatla, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi, iş birliği ve koordinasyonun artırılması, planlama prosedürlerinin birleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ortak tatbikatla ayrıca, farklı savaş koşullarında, komuta kademesinde ve savaş alanındaki kontrol operasyonlarında konvansiyonel ve geleneksel olmayan savaş yöntemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ABD ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı

MODERN TEKNOLOJİ KULLANILDI

Kuzey Bölgesi Yardımcı Komutanı Tümgeneral Salih ez-Zehrani, tatbikatın, askeri birliklerin hazırlığını artırdığı ve savaş yeteneğini ölçtüğünü belirterek, tatbikatta modern teknolojinin yanı sıra bir dizi ağır ve orta ayar savaş ekipmanının kullanıldığını ifade etti.

ABD ve Suudi Arabistan orduları, Nisan 2014'te "Dostluk 3" adı verilen bir ortak askeri tatbikat yapmıştı.

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