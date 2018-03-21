ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

Silah alımı ve İran'ı hedef almak için biraraya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Trump, anlaşmaya vardı. 12.5 milyar dolarlık silah alımı sözleşmesi imzalanmasının ardından İran da ortak düşman olarak belirlendi.

İRAN'A KARŞI İTTİFAK KURDULAR

İran'ı nükleer çalışmalarından dolayı hedef alan ABD, Trump ve Selman'ın görüşmesinde anlaşmaya vardı.

Trump-Salman görüşmesinde İran nükleer anlaşmasının geleceği de görüşüldü. Nükleer anlaşmayı öldürmek için adımlar atabileceğini öneren Trump, İran’ın dünya için tehdit olduğunu ileri sürdü.

Trump ve Selman, İran'a karşı ittifak konusunda da el sıkıştı.

ILIMLI İSLAM PROJELERİNİN DEVREYE GİRMESİ YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

PKK'dan YPG, YPG'den de SDG kurduklarını unutan Trump, ABD'nin terörizme karşı sıfır tolerans ile yaklaştığını iddia etti. Füze, uçak, ve diğer askeri teçhizatlarda da dünyanın en iyisi olduklarını belirten Trump, Selman'a 2.5 milyar dolarlık imzayı attırdı.

ABD Başkanı Trump, ılımlılık çağrıları nedeniyle Prens Muhammed’e övgüler yağdırdı. Salman’ı, ABD’nin ve Suudi Arabistan’ın gelecekte “birçok şeyi” birlikte ele alabilecekleri lider olduğunu belirten Trump, milletler arasındaki ilişkinin eski Başkan Barack Obama’nın görev süresi boyunca gergin olduğunu, ancak kendisi ve Veliaht Prensin kısa sürede çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.



