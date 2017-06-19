ABD ve Ukrayna, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak

Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası Açık Hava Anlaşması çerçevesinde Ukrayna ve ABD 19-24 Haziran 2017 tarihinde Rusya Federasyonu toprakları üzerinde Amerika’nın OS-135B uçağıyla gözlem uçuşu yapacak” dedi.

RUSYA DENETLEYECEK

Rıjkov, kabin içinde bulunan Rus yetkililerin de uçağın belirlenen rota üzerinde uçuş yapmasını sağlayacağını ve uçuş sırasında hangi tür cihazların kullanıldığını ve anlaşmaya uyulup uyulmadığını denetleyeceklerini söyedi.